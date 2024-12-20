Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

«Шэмрок Роверс» сыграет против «Мольде» Фото: globallookpress.com
Команды, которые заняли 9-24 места в таблице общего этапа Лиги конференций, сыграют в стыковых матчах за право выступать в 1/8 финала турнира. Жеребьевка состоялась сегодня в швейцарском Ньоне.
Стыковые матчи 1/16 финала Лиги конференций:
- «Гент» (Бельгия) — «Бетис» (Испания)
- «Копенгаген» (Дания) — «Хайденхайм» (Германия)
- «Викингур» Рейкьявик (Исландия) — «Панатинаикос» (Греция)
- «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) — «Олимпия» (Словения)
- «Целе» (Словения) — АПОЭЛ (Кипр)
- «Олимпия» (Словения) — «Пафос» (Кипр)
- «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия) — «Ягеллония» (Польша)
- «Мольде» (Норвегия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
Стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги конференций состоятся 13 и 20-го февраля 2025-го года.