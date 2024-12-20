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    Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

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    Были опубликованы результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций.

    «Шэмрок Роверс» сыграет против «Мольде»
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    «Шэмрок Роверс» сыграет против «Мольде»

    Команды, которые заняли 9-24 места в таблице общего этапа Лиги конференций, сыграют в стыковых матчах за право выступать в 1/8 финала турнира. Жеребьевка состоялась сегодня в швейцарском Ньоне.

    Стыковые матчи 1/16 финала Лиги конференций:

    • «Гент» (Бельгия) — «Бетис» (Испания)

    • «Копенгаген» (Дания) — «Хайденхайм» (Германия)

    • «Викингур» Рейкьявик (Исландия) — «Панатинаикос» (Греция)

    • «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) — «Олимпия» (Словения)

    • «Целе» (Словения) — АПОЭЛ (Кипр)

    • «Олимпия» (Словения) — «Пафос» (Кипр)

    • «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия) — «Ягеллония» (Польша)

    • «Мольде» (Норвегия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)

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