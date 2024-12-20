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    В «Марселе» ответили на вопрос о переходе Погба

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    Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа подтвердил интерес клуба к полузащитнику Полю Погба.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Нужно быть осторожным с балансом, потому что у нас есть несколько очень хороших игроков в полузащите. Поль знает, какое уважение и привязанность я к нему испытываю. Он не просто топ-игрок, он настоящий лидер.

    В последние несколько сезонов он много страдал: у него были проблемы с физическим здоровьем и его тело часто давало сбои. А тут ещё и дисквалификация. Пабло Лонгория говорил о нём, он всё рассказал. Он ему очень нравится. Очевидно, что, когда вы видите его на рынке, вы хотите взглянуть на него.

    Сегодня, если говорить конкретно, может ли "Марсель" позволить себе вернуть такого игрока, как Погба, если он физически не готов и нам придётся ждать шесть месяцев?» — цитирует Бенатии RMC Sport.

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    Сейчас Погба является свободным агентом после расторжения контракта с «Ювентусом» из-за допингового скандала. К тренировкам хавбек может приступить уже в январе, а на поле в официальных матчах выйти в марте.

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