«Мольде» и «Серкль» из Брюгге сыграют в плей-офф ЛК

Завершились четыре матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из встреч «Мольде» обыграл «Младу-Болеслав» со счетом 4:3.

В составе норвежской команды голы записали на свой счет Фредерик Ихлер на 27-й минуте, Маркус Коса на 64-й минуте и Халлдор Стеневик на 90+1-й минуте. Еще на 42-й минуте игрок «Млады-Болеслав» Томаш Крал организовал гол в свои ворота.

У гостей голы забили Марек Сухи на 5-й минуте, Васил Кушей на 59-й минуте и Патрик Выдра на 62-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Мольде — Млада-Болеслав 4:3 Голы: 0:1 Марек Сухи (5'), 1:1 Фредерик Иглер (27'), 2:1 Tomas Kral (автогол) (42'), 2:2 Васил Кушей (59'), 2:3 Патрик Выдра (62'), 3:3 Маркус Коса (64'), 4:3 Халлдор Стеневик (90 + 1') Мольде: Альберт Посьядала, Вальдемар Лунн (Исак Хельстад Амундсен, 46'), Мартин Бьорнбак (Андерс Хагельcкьер, 73'), Кристоффер Хёуген, Мартин Линнес, Кристиан Эриксен, Мадс Энггор, Эмиль Брейвик (Халлдор Стеневик, 83'), Маркус Коса (Сондре Гранос, 73'), Магнус Вольф Эйкрем, Фредерик Иглер (Фредрик Гульбрандсен, 65') Млада-Болеслав: Матоуш Трмал, Патрик Выдра, Мартин Кралик, Марек Сухи (Jan Buryan, 90'), Васил Кушей, Томаш Ладра, Войтех Странский, Якуб Фулнек (Денис Донат, 90'), Matyas Vojta (Матей Пулкраб, 73'), Solomon John, Tomas Kral Предупреждения: Вальдемар Лунн (35'), Мартин Бьорнбак (53'), Томаш Ладра (55')

В параллельном матче «Панатинаикос» разгромил минское «Динамо» со счетом 4:0.

В составе хозяев дублем отметился Тете, а по голу записали на свой счет Александр Еремеев и Фотис Иоаннидис.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Панатинаикос — Динамо Минск 4:0 Голы: 1:0 Александр Еремеевн (33'), 2:0 Тете (54'), 3:0 Тете (65'), 4:0 Фотис Иоаннидис (84') Панатинаикос: Юрий Лодыгин, Тин Едвай, Сверрир Ингасон, Филипп Макс (Филип Младенович, 62'), Неманья Максимович, Виллиан Арау (Анастасиос Бакасетас, 72'), Аззедин Унаи (Адриано Брегу, 89'), Тете, Яннис Коцирас, Александр Еремеевн (Фотис Иоаннидис, 71'), Filip Đuricic (Даниэль Мансини, 72') Динамо Минск: Фёдор Лапоухов, Владислав Калинин (Pavel Sedko, 68'), Алексей Гаврилович, Роман Бегунов, Вадим Пигас, Дмитрий Подстрелов, Глеб Жердев (Джозеф Окоро, 68'), Никита Демченко (Игорь Школик, 68'), Даниил Куликов (Бони Амиан, 61'), Трофим Мельниченко (Владимир Хващинский, 85'), Rai Предупреждения: Филипп Макс (3'), Сверрир Ингасон (25'), Даниил Куликов (32'), Виллиан Арау (42'), Никита Демченко (62'), Pavel Sedko (73')

ЛАСК сыграл вничью с «Викингуром» (1:1).

В составе австрийской команды гол забил Марин Любичич на 26-й минуте, а у «Викингура» отличился Ари Сигюрпаульссон на 23-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги ЛАСК — Викингур Р 1:1 Голы: 0:1 Ари Сигюрпальссон (пенальти) (23'), 1:1 Марин Любичич (26') ЛАСК: Лукас Юнгвирт, Хрвое Смолчич, Джордж Белло, Мелайро Богард (Филип Стойкович, 60'), Бранко Йовичич, Флориан Флеккер, Роберт Жуль (Адиль Тауи, 77'), Саша Хорват, Марин Любичич, Максимилиан Энтруп, Armin Midzic Викингур Р: Ингвар Йонссон, Карл Гуннарссон, Йон Гудни Фьолусон (Халлдор Смари Сигурдссон, 45'), Оливер Экрот, Давид Эрн Атласон, Гисли Тордарсон, Виктор Андрасон (Тарик Ибрахимаджич, 58'), Ари Сигюрпальссон, Валдимар Тоур Ингимюндарсон (Danijel Djuric, 58'), Эрлингур Агнарссон (Хельги Гудьонссон, 72'), Nikolaj Hansen (Маттиас Вильяльмссон, 72') Предупреждения: Оливер Экрот (6'), Мелайро Богард (31'), Тарик Ибрахимаджич (65'), Nikolaj Hansen (70'), Карл Гуннарссон (71'), Маттиас Вильяльмссон (88'), Карл Гуннарссон (90')

«Серкль» из Брюгге сыграл вничью с «Башакшехиром» (1:1).

В составе турецкой команды единственный гол забил Кшиштоф Пёнтек на 74-й минуте, а у бельгийцев отличился Парис Бруннер на 82-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Серкль Брюгге — Истанбул Башакшехир 1:1 Голы: 0:1 Кшиштоф Пёнтек (74'), 1:1 Парис Бруннер (82') Предупреждения: Гари Манье (30'), Muhammed Sengezer (35'), Онур Эргюн (45 + 1'), Уссейну Ба (70')

По итогам этих матчей «Секрль» из Брюгге сыграет в 1/8 финала Лиги конференций. «Панатинаикос», «Мольде» и «Викингур» пробились в 1/16 финала, а «Млада-Болеслав», «Башакшехир», минское «Динамо», ЛАСК завершили свое выступление на турнире.