Президент РФС Дюков назвал главные разочарования в 2024 году

Александр Дюков Фото: globallookpress.com
«Что касается разочарований, то это два события. Первое — отсутствие решения по возвращению наших команд в международные турниры.
Второе — ситуация, по которой было заявление губернатора Самарской области. Такое не украшает наш футбол. Да, надо дождаться результатов расследования, но оно привлекло внимание к футболу не то внимание, которого бы нам хотелось», — передает слова Дюкова Чемпионат.
Напомним, что в ноябре этого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о коррупционных делах в футболе.