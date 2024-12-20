Президент РФС Дюков назвал главные разочарования в 2024 году

Президент РФСответил на вопрос о самых главных разочарованиях в 2024-м году.

«Что касается разочарований, то это два события. Первое — отсутствие решения по возвращению наших команд в международные турниры.

Второе — ситуация, по которой было заявление губернатора Самарской области. Такое не украшает наш футбол. Да, надо дождаться результатов расследования, но оно привлекло внимание к футболу не то внимание, которого бы нам хотелось», — передает слова Дюкова Чемпионат.

Напомним, что в ноябре этого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о коррупционных делах в футболе.