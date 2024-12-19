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    Мартинес: Я уйду на пенсию, если стану двукратным чемпионом мира

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины
    Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что завершит карьеру, если вновь станет чемпионом мира вместе с национальной командой в 2026-м году.

    Эмилиано Мартинес — голкипер сборной Аргентины
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    Эмилиано Мартинес — голкипер сборной Аргентины

    «Есть ли какая-либо сборная, которая выиграла два чемпионата мира подряд? Если я стану двукратным чемпионом мира в составе сборной Аргентины, то уйду на пенсию, обещаю вам. (В этом случае) Я уйду на пенсию после грядущего чемпионата мира.

    Я уже стар? Мне только что исполнилось 32 года. На чемпионате мира — 2026 мне будет 33 года, я ещё молод. Мне довелось (полноценно) начать играть, когда я достиг возраста 30 лет, чего вы хотите от меня?», — приводит слова Мартинеса Goal.

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    • Напомним, что Аргентина выиграла чемпионат мира в 2022-м году. ЧМ-2026 будет проводится с 11 июня по 19 июля 2026-го года в Канаде, США и Мексике.

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