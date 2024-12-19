ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
    Все новости спорта

    «Эвертон» сообщил о смене владельца

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Эвертон АПЛ Футбол Англии
    Компания Roundhouse, входящая в состав The Friedkin Group, стала новым владельцем «Эвертона», сообщает пресс-служба английского клуба.

    Виталий Миколенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Миколенко

    Сделка была завершена после заключения соглашения между Blue Heaven Holdings (BHH) Фархада Мошири и Roundhouse о продаже контрольного пакета акций «Эвертона».

    Также отмечается, что сделка была одобрена АПЛ, Футбольной ассоциацией Англии, Женской профессиональной лигой, а также от управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

  • История повторяется. Уроки «Кальчополи» в деле о 115 обвинениях в адрес «Ман Сити»
  • Далеко идущие последствия скандала, который привел к понижению итальянского топ-клуба
  • 15/12/2024

    • «Мы намерены вывести "Эвертон" в новую захватывающую эру как на поле, так и за его пределами. Незамедлительное обеспечение финансовой стабильности клуба было одним из наших ключевых приоритетов, и мы рады, что добились этого.

    Хотя возвращение "Эвертона" на свое законное место в таблице АПЛ займет время, сегодняшний день — первый шаг на этом пути», — заявил новый исполнительный директор «Эвертона» Марк Уоттс.

    «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 15 туров.

    Напомним, консорциум Дэна Фридкина владеет итальянской «Ромой».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Победа в столичном дерби достанется «армейцам»?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры