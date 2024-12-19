«Эвертон» сообщил о смене владельца

Компания Roundhouse, входящая в состав, стала новым владельцем, сообщает пресс-служба английского клуба.

Сделка была завершена после заключения соглашения между Blue Heaven Holdings (BHH) Фархада Мошири и Roundhouse о продаже контрольного пакета акций «Эвертона».

Также отмечается, что сделка была одобрена АПЛ, Футбольной ассоциацией Англии, Женской профессиональной лигой, а также от управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

«Мы намерены вывести "Эвертон" в новую захватывающую эру как на поле, так и за его пределами. Незамедлительное обеспечение финансовой стабильности клуба было одним из наших ключевых приоритетов, и мы рады, что добились этого.

Хотя возвращение "Эвертона" на свое законное место в таблице АПЛ займет время, сегодняшний день — первый шаг на этом пути», — заявил новый исполнительный директор «Эвертона» Марк Уоттс.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 15 туров.

Напомним, консорциум Дэна Фридкина владеет итальянской «Ромой».