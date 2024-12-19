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    Аморим: Мне все равно, как одеты мои игроки, главное — внимание к деталям

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящем матче против «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Давайте сосредоточимся на "Тоттенхэме"! Я жду, что каждый день все игроки будут тренироваться, а вне тренировок выполнять определенные обязательства. Я не знаю, как они одеваются, так как вижу их только в форме. Я не знаю, что они едят, я не смотрю в их тарелки — я лишь хотел подчеркнуть это.

    Мне все равно, как одеты мои игроки, главное — внимание к деталям. Я жду, что каждый из них будет готовиться к матчам наилучшим образом. Я сосредоточусь на игре и постараюсь выжать из Маркуса максимум», — приводит слова Аморима Goal.

    Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 19 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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