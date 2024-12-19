В руководстве «Акрона» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директорвысказался о возможном усилении команды.

«Ограничения? Да, конечно. Так же как и в зарплатном фонде, определённые ограничения есть и по трансферам. Учитывая, какое количество игроков к нам пришло, нужно было разумно распоряжаться бюджетом. Мы не могли весь бюджет потратить на одного футболиста. Поэтому каждый раз взвешивали: какие у нас останутся возможности, что в приоритете, на какую позицию мы можем потратить больше, на какую — меньше. Чаще нападающие, атакующая линия и центральные защитники стоят дороже. Поэтому, естественно, собирались, обсуждали, как лучше поступить.

Есть или еще бюджет? Еще есть. Плюс мы часть денег заработали: ушли игроки, за счёт которых наш трансферный бюджет пополнился. Поэтому возможности зимой у нас тоже есть», — приводит слова Власова «Чемпионат».

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«Акрон» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.