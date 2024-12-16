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    Писарев — о Карпине: Он готов быть тренером топ‑клуба

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    Тренер сборной России Николай Писарев считает, что наставник «Ростова» Валерий Карпин готов возглавить топовую команду в российской Премьер-лиге.

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова» и сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова» и сборной России

    «Валерий Карпин — это профессионал, который разбирается в людях. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых раньше мешало ему стать топовым тренером.

    У него есть понимание баланса между конфликтами и компромиссами. У него стал богаче жизненный и профессиональный опыт. Сейчас он находится в той стадии, когда готов быть тренером топ‑клуба», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

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