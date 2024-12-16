Писарев — о Карпине: Он готов быть тренером топ‑клуба

Тренер сборной Россиисчитает, что наставникготов возглавить топовую команду в российской Премьер-лиге.

«Валерий Карпин — это профессионал, который разбирается в людях. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых раньше мешало ему стать топовым тренером.

У него есть понимание баланса между конфликтами и компромиссами. У него стал богаче жизненный и профессиональный опыт. Сейчас он находится в той стадии, когда готов быть тренером топ‑клуба», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Ростов» занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе.