Ковтун: Зиньковский — явный кандидат на уход из «Спартака» зимой

Экс-футболиствысказался о возможном уходе полузащитникаиз стана «красно-белых».

«Зиньковский — явный кандидат на уход из "Спартака" зимой. Приглашали российского игрока, чтобы играл за "Спартак". Но дальше всё зависело от него. Видимо, Антон не доказал Станковичу, что должен играть больше.

Держать Зиньковского в команде нет смысла. Зачем? Первая часть сезона уже прошла, он играл мало, в кубковых матчах», — приводит слова Ковтуна Чемпионат.

В нынешнем сезоне Зиньковский провел за «Спартак» 7 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.