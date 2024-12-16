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    Ковтун: Зиньковский — явный кандидат на уход из «Спартака» зимой

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    Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из стана «красно-белых».

    Антон Зиньковский — полузащитник «Спартака»
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    Антон Зиньковский — полузащитник «Спартака»

    «Зиньковский — явный кандидат на уход из "Спартака" зимой. Приглашали российского игрока, чтобы играл за "Спартак". Но дальше всё зависело от него. Видимо, Антон не доказал Станковичу, что должен играть больше.

    Держать Зиньковского в команде нет смысла. Зачем? Первая часть сезона уже прошла, он играл мало, в кубковых матчах», — приводит слова Ковтуна Чемпионат.

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