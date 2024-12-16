Иванов: Клаудиньо — вальяжный, капризный, не умеет сдерживать эмоции

Бывший игрок сборной Россииотреагировал на игру футболистов «Зенита». По его мнению, зимой питерский коллектив ждет перезагрузка.

«На Венделе в игре "Зенита" завязано если не все, то многое. Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что бразилец в этом сезоне валяет дурака. Да парень сражается в каждом матче! Его лупят по ногам, а он и не думает просить замену. Возвращается на поле то прихрамывая, то с замотанным бедром. Поразительная готовность к самопожертвованию! Правда, из-за микротравм Вендел смотрелся осенью не так ярко, как прежде.

Вот Клаудиньо давно не играет даже на 50 процентов своих возможностей. Вальяжный, капризный, не умеет сдерживать эмоции, вечно чем-то недоволен — судейством, заменами, погодой... Мало того, что себя накручивает, еще и по коллективу такие выходки бьют.

Мне кажется, зимой "Зенит" ждет перезагрузка. Приедут два-три игрока хорошего уровня, а из легионеров кто-то отправится в аренду или вообще на выход», — цитирует Иванова «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 39 очками находится на 2-й строчке в таблице. Клуб уступает лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.