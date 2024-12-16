Алдонин считает, что нынешний сезон РПЛ интереснее, чем прошлый

Экс-полузащитник сборной Россииподелился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Нынешний сезон интереснее, чем прошлый. Если не учитывать домашний матч со "Спартаком", "Краснодар" смотрится очень неплохо. Но особо не блещет "Зенит", учитывая уровень мастерства футболистов.

Конечно, для российского футбола хорошо, что не "Зенит" ушёл зимним лидером. Чем выше конкуренция, тем лучше», — сказал Алдонин Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» с тем же количеством баллов располагается на 2-й позиции. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37).