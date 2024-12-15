ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред УгальдеЗапоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ
  • 13:13
    • Сон может заменить Осимхена в «Галатасарае»
  • 11:31
    • Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Слот: Для меня главным было то, насколько впечатляюще мы играли вдесятером

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Фулхэм
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру своей команды в матче 16-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:2).

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    Напомним, что на 17-й минуте встречи «мерсисайдцы» остались в меньшинстве из-за того, что Эндрю Робертсон получил красную карточку.

    «Многое произошло, но для меня главным было то, насколько впечатляюще мы играли вдесятером. Результат разочаровывающий, учитывая, что мы играли с "Фулхэмом" дома. В игре были длительные паузы, и это, возможно, нам помогло. Мы бегали так, будто нас 11.

    Футболисты продемонстрировали выдающийся прессинг. В равных составах у нас было больше проблем, чем после удаления. Красные карточки случаются, и хорошо, что у нас такая команда, которую очень сложно обыграть.Мы проиграли "Ноттингем Форест", потеряли очки в играх с "Арсеналом" и "Ньюкаслом". В домашних матчах с "Ноттингемом" и "Фулхэмом" терять очки не хочется», — цитирует Слота BBC.

  • «Ливерпуль» — «Фулхэм» 2:2. Онлайн
  • «Ливерпуль» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче АПЛ
  • Вчера

    • После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке чемпионата Англии команда встретится с «Тоттенхэмом» 22-го декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» добьет «Ман Сити» и Гвардиолу?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Россия 25» выдаст голевую феерию?
  • «Россия 25» — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Ждем много голов в Лондоне
  • «Челси» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Россия 25 — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры