Слот: Для меня главным было то, насколько впечатляюще мы играли вдесятером

Главный тренероценил игру своей команды в матче 16-го тура АПЛ против(2:2).

Напомним, что на 17-й минуте встречи «мерсисайдцы» остались в меньшинстве из-за того, что Эндрю Робертсон получил красную карточку.

«Многое произошло, но для меня главным было то, насколько впечатляюще мы играли вдесятером. Результат разочаровывающий, учитывая, что мы играли с "Фулхэмом" дома. В игре были длительные паузы, и это, возможно, нам помогло. Мы бегали так, будто нас 11.

Футболисты продемонстрировали выдающийся прессинг. В равных составах у нас было больше проблем, чем после удаления. Красные карточки случаются, и хорошо, что у нас такая команда, которую очень сложно обыграть.Мы проиграли "Ноттингем Форест", потеряли очки в играх с "Арсеналом" и "Ньюкаслом". В домашних матчах с "Ноттингемом" и "Фулхэмом" терять очки не хочется», — цитирует Слота BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке чемпионата Англии команда встретится с «Тоттенхэмом» 22-го декабря.