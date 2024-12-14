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    «Ливерпуль» — «Фулхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм»

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    «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Фулхэмом» в матче 16-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 35 очков в 14-ти матчах. Отрыв от второго «Челси» составляет 4 очка, при этом красные имеют игру в запасе. Команда Слота одержала 11 побед, дважды сыграла вничью и уступила в одном матче, забив 29 голов и пропустив 11 мячей в свои ворота.

    «Ливерпуль» не смог сыграть с «Эвертоном» в прошлом туре из-за погодных условий. Ранее «красные» устроили голевую перестрелку «Ньюкаслом» (3:3), прервав тем самым победную серию из четырех матчей подряд.

    В эту среду команда Слота играла на выезде против «Жироны» в Лиге Чемпионов. Единственного гола Салаха с пенальти хватило «Ливерпулю» (1:0) для очередной, уже шестой кряду победе в турнире.

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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 15-ти матчах. На счету «дачников» 6 побед, 5 ничьих и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 22:20.

    Команда под руководством Марку Силвы не проигрывает в чемпионате три матча кряду. За этот отрезок «Фулхэм» одержал одну победу и две игры свел к ничьей. В прошлом туре «дачники» отобрали очки у «Арсенала», обменявшись забитыми мячами — 1:1.

    Личные встречи

    «Ливерпуль» обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона АПЛ — 4:3 дома и 3:1 в гостях.

    В последних 10-ти встречах на счету «красных» 6 побед, «Фулхэм» оказался сильнее в одном случае и трижды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.00.

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