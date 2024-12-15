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    «РБ Лейпциг» обыграл «Анйтрахт» в Бундеслиге

    «РБ Лейпциг» — «Анйтрахт»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В 14-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» был сильнее «Айнтрахта» со счетом 2:1.

    Лоис Опенда
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    Лоис Опенда

    На 19-й минуте счет открыл Беньямин Шешко.

    На 40-й минуте гости смогли отыграться усилиями молодого защитника Натаниэля Брауна.

    Победу «РБ Лейпцигу» принес точный удар на 52-й минуте Лоиса Опенда.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф 2:1
    Голы: 1:0 Беньямин Шешко (19'), 1:1 Натаниэль Браун (40'), 2:1 Луа Опенда (51') РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Лютсхарел Гертрейда, Бенджамин Хенрихс, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер (Лукас Клостерман, 67'), Кевин Кампль (Эль-Шадай Битшиабу, 90'), Кристоф Баумгартнер, Антонио Нуса, Беньямин Шешко, Луа Опенда (Андре Силва, 82') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Натаниэль Браун (Нильс Нкунку, 85'), Артур Теате, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Джан Узун (Фарес Шаиби, 85'), Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя, 75'), Махмуд Дахуд (Эмиль Хойлунд, 53'), Хуго Ларссон, Омар Мармуш, Уго Экитике (Игор Матанович, 75') Предупреждения: Махмуд Дахуд (50'), Ансгар Кнауфф (69'), Вилли Орбан (70'), Натаниэль Браун (81')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Команды сейчас делят 3-4-е места с 27 очками.

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