«РБ Лейпциг» — «Анйтрахт»: счет матча 2:1, обзор голов

Лоис Опенда Фото: globallookpress.com
На 19-й минуте счет открыл Беньямин Шешко.
На 40-й минуте гости смогли отыграться усилиями молодого защитника Натаниэля Брауна.
Победу «РБ Лейпцигу» принес точный удар на 52-й минуте Лоиса Опенда.
Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф 2:1
Голы: 1:0 Беньямин Шешко (19'), 1:1 Натаниэль Браун (40'), 2:1 Луа Опенда (51') РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Лютсхарел Гертрейда, Бенджамин Хенрихс, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер (Лукас Клостерман, 67'), Кевин Кампль (Эль-Шадай Битшиабу, 90'), Кристоф Баумгартнер, Антонио Нуса, Беньямин Шешко, Луа Опенда (Андре Силва, 82') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Натаниэль Браун (Нильс Нкунку, 85'), Артур Теате, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Джан Узун (Фарес Шаиби, 85'), Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя, 75'), Махмуд Дахуд (Эмиль Хойлунд, 53'), Хуго Ларссон, Омар Мармуш, Уго Экитике (Игор Матанович, 75') Предупреждения: Махмуд Дахуд (50'), Ансгар Кнауфф (69'), Вилли Орбан (70'), Натаниэль Браун (81')
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Команды сейчас делят 3-4-е места с 27 очками.