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    «Боруссия» Д упустила победу с «Хоффенхаймом»

    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Хоффенхайм 1899
    В 14-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» не смогла на своем поле переиграть «Хоффенхайм» — 1:1.

    Джованни Рейна
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    Джованни Рейна

    На 46-й минуте «шмелей» вывел вперед Джованни Рейна.

    «Деревенские» смогли отыграться на 90+1-й минуте после точного удара Якоба Брууна Ларсена, забившего в ворота своего бывшего клуба.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Хоффенхайм 1:1
    Голы: 1:0 Джованни Рейна (46'), 1:1 Якоб Бруун Ларсен (90 + 1') Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Коуту (Yannik Luhrs, 86'), Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Эмре Джан, Джованни Рейна (Кьелль-Арик Ветьен, 77'), Феликс Нмеча, Паскаль Грос (Марсель Забитцер, 61'), Джейми Байно-Гиттенс (Жюльен Дюранвиль, 77'), Максимилиан Байер (Карим Адейеми, 46'), Серу Гирасси Хоффенхайм: Оливер Бауман, Стэнли Нсоки, Артур Шавес, Валентен Жендрей, Диади Самассеку (Якоб Бруун Ларсен, 54'), Антон Стах (Кевин Акпогума, 79'), Том Бишоф (Деннис Гайгер, 71'), Александер Прасс, Адам Гложек, Макс Мёрштедт (Харис Табакович, 71'), Андрей Крамарич (Paul Hennrich, 79') Предупреждения: Валентен Жендрей (21'), Паскаль Грос (26'), Феликс Нмеча (44'), Джованни Рейна (73'), Джейми Байно-Гиттенс (76'), Деннис Гайгер (90 + 4')
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