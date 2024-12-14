Слот: Не думаю, что я мог бы просить большего от своих игроков

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Не думаю, что я мог бы просить большего от своих игроков, особенно после того, как мы остались вдесятером. Я не могу просить большего с точки зрения игры и результата. Конечно, мы могли бы набрать на два очка больше.

Думаю, что Робертсону мешала травма, обычно он играет быстрее. Это многое говорит о его характере — он хочет продолжать играть, но сегодня это привело к красной карточке», — приводит слова Слота BBC.

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После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 36-ю очками в активе, а «Фулхэм» — на 9-й позиции (24).