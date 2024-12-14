В 14-м туре немецкой Бундеслиги состоится встреча. Она пройдет на «ВВК Арене» 14 декабря. Начало в 17:30 мск.

«Аугсбург» неудачно стартовал, но ближе к середине сезона начал попытки улучшить ситуацию. За 5 последних туров хозяева набрали 6 очков благодаря победе и трем ничьим. После неприятного поражения от «Баварии» со счетом 0:3, «Аугсбург» смог победить «Бохум» 1:0 и зацепиться за очки во Франкфурте в игре с «Айнтрахтом», которая завершилась вничью 2:2. В итоге клуб имеет 16 очков и занимает 13-е место.

«Фармацевты» после небольшой заминки набирают высоту. Коллектив Хаби Алонсо победил в последних шести выступлениях. Леверкузенцы выбили «Баварию» в 1/8 финала Кубка Германии. Также гости одолели «Интер» 1:0 в Лиге чемпионов. Последним результатом в Бундеслиге стали домашние 2:1 против «Санкт-Паули». После этого «Байер» набрал 26 очков и сейчас занимает 3-е место.

Прогнозы и ставки

Выбирать тут долго не придется. «Байер» сейчас в отличной форме и «Аугсбургу» будет крайне сложно противостоять такому сопернику.

Букмекеры это понимают и дают такие коэффициенты: 5.90 на победу «Аугсбурга», 1.63 на победу «Байера», 4.00 на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Байер» хорошо сыграет в атаке, что обеспечит ему уверенную победу. Этот также повлияет на общий тотал матча. Подробнее о ставках в прогнозе редакции.

А вот ИИ решил пойти против системы, он предсказал ничью 1:1.

Где смотреть матч

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» — «Байер» можно на сайте LiveCup.Run. Там же остальные поединки немецкой Бундеслиги и других топ-чемпионатов.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 300€ Новым игрокам