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    «Аугсбург» — «Байер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 14-м туре немецкой Бундеслиги состоится встреча «Аугсбурга» и «Байер». Она пройдет на «ВВК Арене» 14 декабря. Начало в 17:30 мск.

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    «Аугсбург» неудачно стартовал, но ближе к середине сезона начал попытки улучшить ситуацию. За 5 последних туров хозяева набрали 6 очков благодаря победе и трем ничьим. После неприятного поражения от «Баварии» со счетом 0:3, «Аугсбург» смог победить «Бохум» 1:0 и зацепиться за очки во Франкфурте в игре с «Айнтрахтом», которая завершилась вничью 2:2. В итоге клуб имеет 16 очков и занимает 13-е место.

    «Фармацевты» после небольшой заминки набирают высоту. Коллектив Хаби Алонсо победил в последних шести выступлениях. Леверкузенцы выбили «Баварию» в 1/8 финала Кубка Германии. Также гости одолели «Интер» 1:0 в Лиге чемпионов. Последним результатом в Бундеслиге стали домашние 2:1 против «Санкт-Паули». После этого «Байер» набрал 26 очков и сейчас занимает 3-е место.

    Прогнозы и ставки

    Выбирать тут долго не придется. «Байер» сейчас в отличной форме и «Аугсбургу» будет крайне сложно противостоять такому сопернику.

    • Букмекеры это понимают и дают такие коэффициенты: 5.90 на победу «Аугсбурга», 1.63 на победу «Байера», 4.00 на ничью.

    • Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Байер» хорошо сыграет в атаке, что обеспечит ему уверенную победу. Этот также повлияет на общий тотал матча. Подробнее о ставках в прогнозе редакции.

    • А вот ИИ решил пойти против системы, он предсказал ничью 1:1.

    Где смотреть матч

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» — «Байер» можно на сайте LiveCup.Run. Там же остальные поединки немецкой Бундеслиги и других топ-чемпионатов.

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