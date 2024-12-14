«Арсенал» — «Эвертон»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 16-го тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал»: Рая, Тимбер, Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли, Эдегор, Райс, Мерино, Сака, Хаверц, Мартинелли.

«Эвертон»: Пикфорд, Янг, Тарковски, Брантвэйт, Миколенко, Гуйе, Мангаля, Харрисон, Дукуре, Ндиайе, Кальверт-Льюин.

Матч между этими командами стартует сегодня, 14-го декабря в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 15-и туров в АПЛ «Арсенал» занимает 3-е место с 29-ю очками в активе, а «Эвертон» — на 15-й позиции с 14-ю баллами.