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    Сака и Хаверц — в стартовом составе «Арсенала» на матч АПЛ с «Эвертоном»

    «Арсенал» — «Эвертон»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Эвертона» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги.

    Кай Хаверц — нападающий «Арсенала»
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    Кай Хаверц — нападающий «Арсенала»

    «Арсенал»: Рая, Тимбер, Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли, Эдегор, Райс, Мерино, Сака, Хаверц, Мартинелли.

    «Эвертон»: Пикфорд, Янг, Тарковски, Брантвэйт, Миколенко, Гуйе, Мангаля, Харрисон, Дукуре, Ндиайе, Кальверт-Льюин.

  • Ямаль, Беллингем, Мастантуоно и еще семь игроков, которые поедут на ЧМ-2034
  • Обратный отсчет до чемпионата мира 2034 года уже начался
  • Сегодня

    • Матч между этими командами стартует сегодня, 14-го декабря в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 15-и туров в АПЛ «Арсенал» занимает 3-е место с 29-ю очками в активе, а «Эвертон» — на 15-й позиции с 14-ю баллами.

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