Неймар: Хочу сыграть на чемпионате мира в четвертый раз

Нападающий саудовскоговысказался о возможном участии в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

«Очевидно, что чемпионат мира является целью для всех игроков. Я уже играл на нём три раза и, очевидно, хочу сыграть четвёртый. Я должен сосредоточиться на этом, хорошо подготовиться здесь и поставить себе среднесрочную цель после возвращения, привести себя в форму здесь, в моём клубе», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

Это будет 23-й чемпионат мира, финальная часть которого пройдёт в июне и июле 2026 года в США, Мексике и Канаде. Финал запланирован на 19 июля