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    Аленичев рассказал, за счет чего «Зенит» сможет лидировать в чемпионской гонке РПЛ

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    Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, что нужно сделать тренерскому штабу «Зенита», чтобы увеличить свои шансы на чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Если руководители и тренерский штаб "Зенита" приведут бразильцев в чувства по весне, то шансы на чемпионство у них предпочтительнее, нежели чем у "Краснодара" и Спартака», — сказал Аленичев Чемпионату.

    После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й позиции с тем же количеством баллов. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37).

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