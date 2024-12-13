Аленичев рассказал, за счет чего «Зенит» сможет лидировать в чемпионской гонке РПЛ

Экс-полузащитникрассказал о том, что нужно сделать тренерскому штабу, чтобы увеличить свои шансы на чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Если руководители и тренерский штаб "Зенита" приведут бразильцев в чувства по весне, то шансы на чемпионство у них предпочтительнее, нежели чем у "Краснодара" и Спартака», — сказал Аленичев Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й позиции с тем же количеством баллов. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37).

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан может вернуться в «Коринтианс».