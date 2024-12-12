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    «Краснодар» увеличил предложение по Весли Рибейро

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    Как сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на Globo Esporte, лидер РПЛ «Краснодар» готов заплатить за вингера «Интернасьонала» Весли Рибейро сумму в 9,5 млн евро.

    Весли Рибейро
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    Весли Рибейро

    Ранее южане предлагали за 25-летнего игрока 8 млн евро, но их предложение было отвергнуто. Руководство «Интернасьонала» заранее установило ценник на Весли Рибейро в размере 10 млн евро.

    Известно, что права на игрока принадлежат пополам «Интернасьоналу» и «Палмейрасу».

    В этом году Весли провел во всех турнирах за свой клуб 48 матчей, забил в них 13 мячей, а также сделал две результативные передачи. Контракт вингера действует до декабря 2026 года, а на портале Transfermarkt его оценивают в € 8 млн.

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