В «Жироне» сообщили о подписании украинского голкипера

Украинский голкиперподписал контракт с. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Стало известно, что Крапивцов перешел в «Жирону» на правах свободного агента, подписав соглашение с испанским клубом до лета 2029-го года.

19-летний голкипер является воспитанников «Днепра-1». В прошлом сезоне Крапивцов выступал за молодежную команду клуба, где сыграл 25 матчей.

Напомним, что в «Жироне» уже выступает украинский футболист Виктор Цыганков. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды стал украинец Артем Довбик, который перешел в «Рому».