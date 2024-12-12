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    В «Жироне» сообщили о подписании украинского голкипера

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    Украинский голкипер Владислав Крапивцов подписал контракт с «Жироной». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

    Владислав Крапивцов перешел в «Жирону»
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    Владислав Крапивцов перешел в «Жирону»

    Стало известно, что Крапивцов перешел в «Жирону» на правах свободного агента, подписав соглашение с испанским клубом до лета 2029-го года.

    19-летний голкипер является воспитанников «Днепра-1». В прошлом сезоне Крапивцов выступал за молодежную команду клуба, где сыграл 25 матчей.

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    • Напомним, что в «Жироне» уже выступает украинский футболист Виктор Цыганков. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды стал украинец Артем Довбик, который перешел в «Рому».

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