приметв матче 6-го тура Лиги чемпионов, который состоится 11 декабря в 23:00 мск на стадионе «Сан-Сиро».

«Россонери» одержали в турнире 3 победы подряд. Напомним, что подопечные Фонсеки обыграли «Брюгге» и мадридский «Реал» 3:1, а в прошлый раз справились со «Слованом» (3:2). Таким образом, с 9 очками на счету клуб занимает 17-е место. 6 декабря у хозяев был выезд в Бергамо, где они проиграли 1:2 «Аталанте».

«Црвена Звезда» приятно удивила в прошлом туре, разгромив 5:1 «Штутгарт». Эта победа стала для команды в первой в розыгрыше. Набрав 3 очка, «звездаши» поднялись в таблице на 31-е место.

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Прогнозы и ставки

Положение «Милана» шаткое и лучший способ обезопасить себя — это победа. Все это хорошо понимают, соответственно шансы «Црвены» оцениваются, как низкие.

Букмекеры предлагают на «Милан» коэффициент 1.28, за 9.45 они предлагают поставить на «Црвену Звезду», а за 6.60 можно взять вариант с ничьей.

Эксперты LiveSport.Ru уверенны в победе «Милана» и предложили свои ставки в прогнозе с коэффициентом 1.83.

Искусственный интеллект предрекает победу «Милана» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» — «Црвена Звезда» можно на сайте LiveCup.Run. Там вы найдете и другие матчи 6-го тура Лиги чемпионов.

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