11 декабря в Лондоне состоится очная встречав рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Начало матча в 23:00 по мск.

Плотный график игр немного сказывается на команде Микеля Артеты. После серии в 4 победы хозяева не смогли обыграть «Фулхэм» (1:1). Пи этом ранее они разгромили «Спортинг» 5:1 и одолели «Ман Юнайтед» 2:0. В ЛЧ у «красно-белых» еще есть вопросы, которые нужно решить. 10 очков не достаточно, чтобы гарантировать проход в плей-офф.

«Монако» провел близкий поединок с «Бенфикой» в прошлом туре, в котором клуб проиграл 2:3. После «монегаски» продолжили полосу неудача и уступили на выезде «Марселю» 1:2 в Лиге 1. В субботу, 7 декабря, гости обыграли «Тулузу» 2:0, тем самым заложив фундамент для последующих успехов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Обе команды находятся в двух очках от зоны 1/8 финала плей-офф. Именно поэтому и «Арсеналу», и «Монако» есть что терять.

Прогнозы и ставки

Мнения экспертов расходятся. Нам предлагают разные оценки и прогнозы. При этом «Арсенал» — фаворит с большим разрывом.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.30 на «Арсенал», 6.10 на ничью и 10.0 на «Монако».

Несмотря на такое преимущество «канониров», эксперты LiveSport.Ru уверенны, что «Монако» даже если и проиграет, то с небольшим отрывом. Ставки на игру в прогнозе редакции.

ИИ полагает, что встреча завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Монако», а также других поединков 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА на сайте LiveCup.Run.

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