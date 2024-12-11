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    Хулиан Альварес«Атлетико» — «Слован». Онлайн
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    «Арсенал» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Арсенал Футбол Франции Монако Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    11 декабря в Лондоне состоится очная встреча «Арсенала» и «Монако» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Начало матча в 23:00 по мск.

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    Плотный график игр немного сказывается на команде Микеля Артеты. После серии в 4 победы хозяева не смогли обыграть «Фулхэм» (1:1). Пи этом ранее они разгромили «Спортинг» 5:1 и одолели «Ман Юнайтед» 2:0. В ЛЧ у «красно-белых» еще есть вопросы, которые нужно решить. 10 очков не достаточно, чтобы гарантировать проход в плей-офф.

    «Монако» провел близкий поединок с «Бенфикой» в прошлом туре, в котором клуб проиграл 2:3. После «монегаски» продолжили полосу неудача и уступили на выезде «Марселю» 1:2 в Лиге 1. В субботу, 7 декабря, гости обыграли «Тулузу» 2:0, тем самым заложив фундамент для последующих успехов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Обе команды находятся в двух очках от зоны 1/8 финала плей-офф. Именно поэтому и «Арсеналу», и «Монако» есть что терять.

    Прогнозы и ставки

    Мнения экспертов расходятся. Нам предлагают разные оценки и прогнозы. При этом «Арсенал» — фаворит с большим разрывом.

      Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.30 на «Арсенал», 6.10 на ничью и 10.0 на «Монако».

    • Несмотря на такое преимущество «канониров», эксперты LiveSport.Ru уверенны, что «Монако» даже если и проиграет, то с небольшим отрывом. Ставки на игру в прогнозе редакции.

    • ИИ полагает, что встреча завершится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Монако», а также других поединков 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА на сайте LiveCup.Run.

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