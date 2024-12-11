11 декабря на общем этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Монако». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» находится на 7-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов. У клуба 10 набранных очков. На данный момент «Арсенал» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Последние матчи: Текущий месяц «Арсенал» начал красивой победой над «Манчестер Юнайтед». 4 декабря «канониры» одолели манкунианцев со счетом 2:0.

8 декабря «Арсеналу» противостоял «Фулхэм». Команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Состояние команды: Беспроигрышная серия «Арсенала» составляет шесть матчей. Последний раз команда Унаи Эмери уступала 6 ноября. Тогда в Лиге чемпионов «Арсенал» не набрал очков в противостоянии с миланским «Интером» (0:1).

У «Арсенала» не все в порядке с составом. Прежде всего, есть проблемы в защите: Зинченко, Калафьори, Магальяеш, Томиясу, Уайт. Все эти футболисты не помогут в ближайшем матче.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» располагается на 8-й позиции в таблице. У клуба 10 очков по итогам пяти туров. Ровно столько же баллов в активе «Арсенала», но разница мячей у «монегасков» хуже.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: «Монако» завершил ноябрь поражением от «Бенфики» со счетом 2:3. Затем команда в гостях уступила «Марселю» (1:2).

7 декабря «Монако» принимал «Тулузу» в чемпионате Франции. «Монегаскам» удалось завоевать три очка. Голы забили Вилфрид Синго и Брель Эмболо.

Состояние команды: «Монако» до этого неплохо показывал себя на фоне грандов. В первом туре ЛЧ «монегаски» разобрались с «Барселоной».

«Монако» в линии оценивают на уровне аутсайдеров АПЛ. Разгром в таком матче маловероятен. «Монако» еще не разваливался ни в одном из поединков. Крепкий клуб с мотивированной молодежью способен воспользоваться кадровыми трудностями «Арсенала».

Букмекеры в предстоящей встрече уверены в победе лондонского клуба. Последний раз команды играли в марте 2015 года. Тогда «Монако» дома уступил «Арсеналу» со счетом 0:2.

Статистика для ставок

«Арсенал» и «Монако» набрали по 10 очков в текущей Лиги чемпионов

Беспроигрышная серия «Арсенала» составляет шесть матчей

В марте 2015 года «Монако» дома уступил «Арсеналу» со счетом 0:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1.30, а на «Монако» — 9.00, ничью букмекеры оценивают в 5.25.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.

Прогноз: «Арсенал» является фаворитом предстоящей встречи. Но у хозяев не будет легкой прогулки. «Монегаски» способны навязать борьбу.

Ставка: победа «Монако» с форой (+1.5) за 1.76.

Прогноз: Команды вряд ли будут отсиживаться в обороне. Высока вероятность, что удастся забить и «Арсеналу», и «Монако».

Ставка: обе забьют за 2.03.