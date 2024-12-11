Арсенал Лондон
Монако
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» находится на 7-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов. У клуба 10 набранных очков. На данный момент «Арсенал» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.
Последние матчи: Текущий месяц «Арсенал» начал красивой победой над «Манчестер Юнайтед». 4 декабря «канониры» одолели манкунианцев со счетом 2:0.
Арсенал Лондон — Монако: коэффициенты букмекеров
8 декабря «Арсеналу» противостоял «Фулхэм». Команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Состояние команды: Беспроигрышная серия «Арсенала» составляет шесть матчей. Последний раз команда Унаи Эмери уступала 6 ноября. Тогда в Лиге чемпионов «Арсенал» не набрал очков в противостоянии с миланским «Интером» (0:1).
У «Арсенала» не все в порядке с составом. Прежде всего, есть проблемы в защите: Зинченко, Калафьори, Магальяеш, Томиясу, Уайт. Все эти футболисты не помогут в ближайшем матче.
«Монако»
Турнирное положение: «Монако» располагается на 8-й позиции в таблице. У клуба 10 очков по итогам пяти туров. Ровно столько же баллов в активе «Арсенала», но разница мячей у «монегасков» хуже.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Последние матчи: «Монако» завершил ноябрь поражением от «Бенфики» со счетом 2:3. Затем команда в гостях уступила «Марселю» (1:2).
7 декабря «Монако» принимал «Тулузу» в чемпионате Франции. «Монегаскам» удалось завоевать три очка. Голы забили Вилфрид Синго и Брель Эмболо.
Состояние команды: «Монако» до этого неплохо показывал себя на фоне грандов. В первом туре ЛЧ «монегаски» разобрались с «Барселоной».
«Монако» в линии оценивают на уровне аутсайдеров АПЛ. Разгром в таком матче маловероятен. «Монако» еще не разваливался ни в одном из поединков. Крепкий клуб с мотивированной молодежью способен воспользоваться кадровыми трудностями «Арсенала».
Букмекеры в предстоящей встрече уверены в победе лондонского клуба. Последний раз команды играли в марте 2015 года. Тогда «Монако» дома уступил «Арсеналу» со счетом 0:2.
Статистика для ставок
- «Арсенал» и «Монако» набрали по 10 очков в текущей Лиги чемпионов
- Беспроигрышная серия «Арсенала» составляет шесть матчей
- В марте 2015 года «Монако» дома уступил «Арсеналу» со счетом 0:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1.30, а на «Монако» — 9.00, ничью букмекеры оценивают в 5.25.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.
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Прогноз: «Арсенал» является фаворитом предстоящей встречи. Но у хозяев не будет легкой прогулки. «Монегаски» способны навязать борьбу.
Ставка: победа «Монако» с форой (+1.5) за 1.76.
Прогноз: Команды вряд ли будут отсиживаться в обороне. Высока вероятность, что удастся забить и «Арсеналу», и «Монако».
Ставка: обе забьют за 2.03.