Слот: Мне почти жаль «Жирону»

Главный тренервысказался о матче против(1:0) в Лиге чемпионов.

«Мне почти жаль "Жирону", это очень качественная команда, и они заслуживают гораздо большего, чем три очка, которые у них есть на данный момент. Сегодня у них был хороший план на игру, но у нас был очень хороший вратарь!

Я бы с удовольствием посмотрел, как Дарвин Нуньес забивает, потому что ему нужен гол, и именно поэтому я продержал его на поле довольно долго. Он был опасен, но когда нападающий не забивает, всегда спрашиваешь себя, почему это происходит — из-за плохой игры или из-за недостатка уверенности.

Летом "Жирона" потеряла многих хороших игроков, поэтому то, что она играет вот так и доставляет столько трудностей нам, "Фейеноорду" и ПСВ, говорит о них очень многое», — приводит слова Слота сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Благодаря победе «Ливерпуль» набрал 18 очков и закрепился на первом месте. У «Жироны» осталось 3 балла и 30-я строчка.