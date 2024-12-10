Моуринью: Я не хочу исключения «Манчестер Сити», я хочу справедливости

Главный тренервысказался о финансовых нарушениях, за которые «горожан» могут исключить из английской Премьер-лиги.

«Мы с Пепом работали в одном чемпионате три года. Мы уважаем друг друга. Дело не в том, что я хочу, чтобы "Манчестер Сити" исключили, дело в том, что я хочу справедливости. Небольшие команды иногда могут быть оштрафованы за превышение лимита по финансовому фэйр-плей в € 5-10. В то время, когда я работал в "Роме", тоже слишком много страдал из-за подобных ограничений. Не думаю, что это справедливо.

Мы уважаем друг друга, и он знает это. Слова — это одно, личное отношение — это другое. Всё, чего я хочу, это справедливости, но мы не испытываем взаимных негативных чувств», — приводит слова Моуринью Fanatik.

Ранее сообщалось о том, что в Англии завершились слушания по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити». Решение будет принято позже.