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    Моуринью: Я не хочу исключения «Манчестер Сити», я хочу справедливости

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    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о финансовых нарушениях «Манчестер Сити», за которые «горожан» могут исключить из английской Премьер-лиги.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Мы с Пепом работали в одном чемпионате три года. Мы уважаем друг друга. Дело не в том, что я хочу, чтобы "Манчестер Сити" исключили, дело в том, что я хочу справедливости. Небольшие команды иногда могут быть оштрафованы за превышение лимита по финансовому фэйр-плей в € 5-10. В то время, когда я работал в "Роме", тоже слишком много страдал из-за подобных ограничений. Не думаю, что это справедливо.

    Мы уважаем друг друга, и он знает это. Слова — это одно, личное отношение — это другое. Всё, чего я хочу, это справедливости, но мы не испытываем взаимных негативных чувств», — приводит слова Моуринью Fanatik.

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