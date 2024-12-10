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    Фонсека: Самое важное — выиграть следующий матч, но мы думаем о выходе в топ-8

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    Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о предстоящем матче против «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Лига чемпионов всегда особенный турнир, это совершенно другая мотивация. Мы готовимся к матчам одинаково, потому что всегда хотим побеждать. Но соперники, структуры и стратегии меняются.

    Я прекрасно понимаю престиж "Милана" в Европе и насколько важно для клуба хорошо выступать в Лиге чемпионов, ведь "Милан" — это команда уровня Лиги чемпионов. Самое важное — выиграть следующий матч, но я не могу сказать, что мы не думаем о выходе в топ-8.

    Я продолжаю верить, что мы становимся лучше и в конечном итоге окажемся на другой позиции. Я не сомневаюсь в этом, именно поэтому я продолжаю работать каждый день с той же уверенностью и позитивом, что и с первого дня.

    Я понимаю чувства болельщиков, если смотреть на турнирную таблицу. Но мы работаем, чтобы улучшить ситуацию. Это совершенно разные матчи, но в лиге мы с каждым днем все ближе подходим к тому уровню, который показываем в Лиге чемпионов», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

    Матч «Милан» — «Црвена Звезда» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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