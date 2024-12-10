Анчелотти: «Аталанта» играет очень хорошо

Наставник «Реала»рассказал, чего ждет от матча Лиги чемпионов против «Аталанты». Встреча состоится 10 декабря в Бергамо.

«Итальянская "Аталанта" играет очень хорошо. У них сильный импульс и много энтузиазма, но мы полны решимости набрать очки и воспользоваться оставшимися матчами. Беллингем снова забил в предыдущей встрече, что очень важно для него и для нас. Он всегда вносит свой вклад, даже если не забивает.

Я полностью уверен в своей команде. В последнее время дела идут на поправку. Мы считаем этот матч одним из самых сложных, которые мы играли в последнее время», — приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 10 декабря в Италии. Встреча начнется в 23.00 мск.