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    Шикунов: Думаю, «Оренбург» вылетит из РПЛ

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил, что «Оренбург» не сможет сохранить прописку в российской Премьер-лиге.

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «Думаю, "Оренбург" вылетит из РПЛ. В оставшихся матчах команда должна выиграть восемь-девять встреч, чтобы набрать 30 очков. Это нереально! Что касается второй команды на вылет, то тут совсем непонятно.

    Там внизу серьёзная борьба: "Факел", "Ахмат", "Химки" и другие команды. Всё будет зависеть от того, как клубы проведут зиму и укомплектуются», — сказал Шикунов Чемпионату.

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