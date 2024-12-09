Шикунов: Думаю, «Оренбург» вылетит из РПЛ

Бывший спортивный директорзаявил, чтоне сможет сохранить прописку в российской Премьер-лиге.

«Думаю, "Оренбург" вылетит из РПЛ. В оставшихся матчах команда должна выиграть восемь-девять встреч, чтобы набрать 30 очков. Это нереально! Что касается второй команды на вылет, то тут совсем непонятно.

Там внизу серьёзная борьба: "Факел", "Ахмат", "Химки" и другие команды. Всё будет зависеть от того, как клубы проведут зиму и укомплектуются», — сказал Шикунов Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице с 8-ю очками в активе.