Конте: «Наполи» нужно совершенствоваться

Наставник «Наполи»высказался о матче 15-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:1).

«Я не недоволен и не разочарован. Сегодняшний матч дал понять, что мы на правильном пути. Мы пытаемся контролировать игру и во время владения мячом создавать ситуации, которые угрожают сопернику.

Нам нужно совершенствоваться с этой точки зрения. Мы провели хороший матч с отличным настроем и агрессией против такой хорошей команды, как "Лацио", — приводит слова Конте журналист Николо Скира.

Календарь и таблица Серии А

"Лацио" с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице, "Наполи" с 32 очками — на второй позиции.