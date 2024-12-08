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    «Факел» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Факел ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 18-м туре чемпионата России воронежский «Факел» у себя дома примет московский ЦСКА. Встреча состоится на одноименном стадионе хозяев 08 декабря в 16:30 мск.

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    Воронежцы вряд ли станут серьезным оппонентом для «армейцев» в этом матче, хотя ранее они уже отобрали очки у ЦСКА, отыграв на ноль в Москве, в матче первого круга. С того момента «Факел» провел еще 4 поединка и не выиграл ни в одном — ничьи с «Химками», «Динамо» Мч, «Динамо» Москва, а также поражение от «Локо».

    ЦСКА на неделе разгромил «Рубин» в Кубке России и благодаря этому клуб сыграет в полуфинале Пути РПЛ. Правда, в ответной игре в рамках чемпионата ЦСКА и «Рубин» сильнейшего не выявили. «Армейцам» пришлось довольствоваться ничьей 2:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел», если победит, то сможет побороться за выход из зоны стыков, но в нынешнем сезоне у команды только 2 победы в 17 играх чемпионата. Клуб располагается на 14-м месте с 14 очками. ЦСКА не догонит московскую троицу «Спартака», «Локомотива» и «Динамо», но его самого могут обойти «Ростов» и «Рубин», так что гостям лучше не терять очки. У них 28 пунктов и 6-е место.

    Прогнозы и ставки на игру

    ЦСКА выиграл 4 из 5 матчей на выезде и он явно поедет за очередными тремя очками.

    • Букмекеры считают, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у «Факела», однако котировки не совсем однозначные — 3.85 у хозяев и 2.18 у гостей. Ставка на ничью будет рассчитываться коэффициентом 3.00.

    • На LiveSport.Ru ни у кого не возникает сомнений по поводу исхода предстоящего поединка. Тут болеют за ЦСКА, а забрать ставки на игру можно здесь.

    • Искусственный интеллект и вовсе полагает, что победа никому не достанется и матч закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Факел» — ЦСКА, а также другие матчи 18-го тура РПЛ на LiveCup.Run.

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