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    «Ахмат» — «Оренбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ахмат» и «Оренбург» проведут очную встречу в 18-м туре чемпионата России, которая состоится 08 декабря в 19:00 по мск.

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    Обе команды делят между собой зону вылета. «Ахмат» с 10 баллами идет на 15-м месте, «Оренбург» с 8 очками — на самом дне. Соперники давно не выигрывали в РПЛ.

    При этом грозненцы сумели прервать свою серию поражений, сыграв вничью с московским «Динамо», а вот «Оренбург» продолжает пробивать дно. В прошлом туре «горожане» минимально уступили «Акрону».

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    Прогнозы и ставки

    Судя по результатам, «Ахмат» еще имеет надежду на спасение. На него аналитики и ставят.

    Букмекеры считают хозяев фаворитами за 1.98. На победу «Оренбурга» они предлагают 3.75, на ничью — 3.60.

    Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентами 1.90 и 1.75.

    Искусственный интеллект отдает предпочтение «Ахмату» и прогнозирует его победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run. Сайт всегда предлагает статистику, составы и коэффициенты букмекеров.

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