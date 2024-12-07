Осинькин: «Ростов» был более свеж и агрессивен

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал поражение своего клуба в матче с «Ростовом» (1:3) и заявил, что команде не хватило эмоционального настроя.

«Эмоционально соперник был более свеж и агрессивен. В нашем случае "Ростов" доминировал в ситуациях с единоборствами, с количеством длинных передач и подборов после них. У нас те, кто лучше делают эту работу, матч пропускали.

Этот компонент игры у нас не получился. В любом случае мы понимали, как атаковать, создавали определенные моменты. Даже повели в счете, но удержать не смогли. Когда "Ростов" повел, смысла агрессивно поджимать защитников не было, пошла игра по счету.

Запас психологических сил у команды не бесконечен. Ребята выплеснулись, были две сложные эмоциональные игры, непростые переезды, накопились травмы. Мы пытались снять с нескольких ребят напряжение, но это не получилось.

У нас была сложная концовка, но мы набрали достаточное количество очков. У нас сейчас 18 баллов, Это хорошая отправная точка, чтобы стартовать весной», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

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В заключительном матче перед зимней паузой «Крылья Советов» уступили «Ростову» со счетом 1:3.