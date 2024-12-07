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    Дзюба — о победе «Акрона»: Мы уходим в отпуск самые счастливые

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о победе своей команды в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
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    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»

    «Выиграли сегодня у "Зенита" в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Хотел поблагодарить всех, кто болеет за меня, нас, всех, кто пишет, — телефон разрывается. Хочу поблагодарить команду, сегодня были все как единое целое, команда — настоящие воины и спортсмены. Хочу поздравить весь Тольятти и Самарскую область.

    Тренерский штаб — с победой, Морозова Павла Анатольевича — с победой, без этого человека не было бы этой команды. Мы уходим в отпуск самые счастливые. Всех обнял и приподнял, всё у вас получится, всё встанет на свои места», — написал Дзюба у себя в телеграм-канале.

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    • Напомним, что нападающий стал автором победного гола в ворота «Зенита» на 40-й минуте. После этого матча «Акрон» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе.

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