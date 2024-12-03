Тен Хаг может возглавить топ-клуб Бундеслиги

в ближайшее время может возобновить тренерскую деятельность.

По информации журналиста Патрика Бергера, тен Хаг может занять пост главного тренера «Лейпцига».

Руководство немецкого клуба разочаровано игрой и результатами команды под руководством Марко Розе.

«Лейпциг» проиграл три из четырех предыдущих матчей в чемпионате Германии. В прошлую субботу команда Розе уступила на своем поле «Вольфсбургу» со счетом 1:5.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» заинтересован в назначении бывшего тренера «Барселоны» Хави.

Напомним, тен Хаг в начале ноября был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».