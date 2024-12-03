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    Тен Хаг может возглавить топ-клуб Бундеслиги

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    Эрик тен Хаг в ближайшее время может возобновить тренерскую деятельность.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    По информации журналиста Патрика Бергера, тен Хаг может занять пост главного тренера «Лейпцига».

    Руководство немецкого клуба разочаровано игрой и результатами команды под руководством Марко Розе.

    «Лейпциг» проиграл три из четырех предыдущих матчей в чемпионате Германии. В прошлую субботу команда Розе уступила на своем поле «Вольфсбургу» со счетом 1:5.

    Ранее сообщалось, что «Лейпциг» заинтересован в назначении бывшего тренера «Барселоны» Хави.

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    • Напомним, тен Хаг в начале ноября был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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