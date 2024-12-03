Батракова, Козлов и Салтыков — среди номинантов на премию «Первая пятерка»

Стали известны номинанты на ХXII ежегодную национальную премию

Награду вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым игрокам года в российской Премьер-лиге и женской Суперлиге.

На этот раз в список номинантов попали Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо», Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Игорь Дмитриев («Урал»/«Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Балтика»/«Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Крылья Советов»/«Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В 2023 году обладателем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

В список претенденток по итогам 2024 года вошли Марине Ачоян, Даяна Кишмахова (обе — ЦСКА), Олеся Березанская, Татьяна Данилочкина, Диана Захарова, Виолетта Исайкина, Ксения Олексюк, Яна Свистунова, Полина Семина, Полина Сорокина, Алина Шкалова (все — «Чертаново»), Полина Гефко, Мария Дурнова, София Иванова (все — «Крылья Советов»), Кристина Голощекова («Ростов»), Ксения Долгова, Алиса Мишурина, Полина Юкляева (все — «Локомотив»), Глафира Жукова, Светлана Карагезян, Яна Шолгина (все — «Рубин»), Виктория Ильина («Рязань-ВДВ»), Любовь Овсяникова («Енисей»), Карина Самойленко, Шуба Арина (обе — «Краснодар»).

Номинанты отбираются по следующим критериям: российское гражданство, возраст футболиста/футболистки (не старше 21 года), количество сыгранных за команду матчей и проведенных на поле минут в РПЛ/Суперлиге за текущий год (не менее 1/3 матчей — в РПЛ; не менее 2/3 матчей и игрового времени — в Суперлиге). Также в число претендентов могут быть добавлены игроки решением экспертного совета.

Лауреат премии определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ/Суперлиги, наставники юношеских/юниорских, молодежной и национальной сборных, представители РФС, РПЛ/Суперлиги, Первой Лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели «Советского спорта». Специальную награду от издания получит первый тренер лауреата.