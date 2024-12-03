ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал Хилл против Гловера ТейшейрыКрасиво говорит, но плохо дерется. Джамал Хилл — самый переоцененный полутяж UFC
    Все новости спорта

    Мостовой прокомментировал интерес «Монако» к Файзуллаеву

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Монако Лига 1 Футбол Франции
    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного трансфера хавбека ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Монако».

    Аббосбек Файзуллаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аббосбек Файзуллаев

    «Если такое предложение поступит, то однозначно стоит соглашаться, даже не раздумывая. Да и ЦСКА за такие деньги однозначно согласиться продать его. В сегодняшней ситуации, 15 миллионов — это большие деньги.

    За примером для подражания даже далеко ходить не надо — просто посмотрите на Головина. Если это случится, то для него это будет просто топ», — сказал Мостовой «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ряд источников сообщили, что «Монако» готов отдать за трансфере 21-летнего полузащитника сумму в районе 15 млн евро. ЦСКА не намерен расставаться с одним из своих лидеров зимой.

    В этом сезоне Файзуллаев сыграл в РПЛ 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Барселона» победу из Мальорки?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Динамовцы увезут из Казани победу
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Байер» напомнит, кто является чемпионом Бундеслиги
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры