Мостовой прокомментировал интерес «Монако» к Файзуллаеву

Экс-полузащитник сборной Россиивысказался по поводу возможного трансфера хавбека ЦСКАв «Монако».

«Если такое предложение поступит, то однозначно стоит соглашаться, даже не раздумывая. Да и ЦСКА за такие деньги однозначно согласиться продать его. В сегодняшней ситуации, 15 миллионов — это большие деньги.

За примером для подражания даже далеко ходить не надо — просто посмотрите на Головина. Если это случится, то для него это будет просто топ», — сказал Мостовой «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Ряд источников сообщили, что «Монако» готов отдать за трансфере 21-летнего полузащитника сумму в районе 15 млн евро. ЦСКА не намерен расставаться с одним из своих лидеров зимой.

В этом сезоне Файзуллаев сыграл в РПЛ 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.