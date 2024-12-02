Мостовой: Я не вижу «Локомотив» в тройке — это потихоньку подтверждается

Известный российский экс-футболиствысказался о поражениив матче с(1:3).

«Я не вижу "Локомотив" в тройке — это потихоньку подтверждается. Они начинают наедаться. Мы видели их поражение в игре с "Динамо". Прогнозировал, что "Химки" не проиграют "Локомотиву", но не ожидал, что выиграют так крупно. Причём победа по игре, а по моментам "Химки" вообще превзошли. "Локомотив" сейчас немного спускают с небес.

У "Химок" с приходом Джикии в обороне всё наладилось. Видно, что Георгий сразу сформировал оборону. Нет никаких нервозностей. За счёт своего опыта и мастерства он налаживает игру — это бросается в глаза», — цитирует Мостового «Чемпионат».

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По итогам этого матча «Локомотив» опустился на четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата.