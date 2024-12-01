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    «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Тоттенхэм» и «Фулхэм» встретятся вместе в лондонском дерби 13-го тура чемпионата Англии, которое состоится 1 декабря в 16:30 мск.

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    У «шпор» плотный график, но они пока как-то справляются. Хотя стабильности команде Постекоглу все же не хватает. Сначала она проигрывают 1:2 «Ипсвичу», затем громят «Ман Сити» 0:4 на «Этихаде». В своем последнем выступлении «Тоттенхэм» добыл одно очко в матче Лиги Европы против «Ромы» (2:2). Победа в предстоящем поединке может вернуть команду в зону еврокубков. Сейчас она 8-я в АПЛ с 19 баллами.

    «Фулхэм» оборвал свою взлетную полосу поражением от «Вулверхэмптона» со счетом 1:4. Это фиаско прервали попытки «коттеджеров» набрать высоту в таблице. Ранее им удалось набрать по три очка в матчах с «Брентфордом» (2:1) и «Кристал Пэлас» (2:0). На данный момент гости занимают 12-е место в таблице с 18 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Эксперты слабо верят в успех «Фулхэма», но фактор «Тоттенхэма» тоже забывать не стоит.

    • Букмекеры: 1.76 на победу «шпор», 4.40 на ничью, 3.95 на победу «коттеджеров».

    • LiveSport.Ru: аналитики сайта уверены в успехе «Тоттенхэма» и в своем прогнозе предложили две ставки с коэффициентами 1.84 и 2.15.

    • По оценке ИИ, поединок будет за «Фулхэмом». Гости выиграют 2:1.

    Где смотреть

    Смотрите прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Фулхэм» на LiveCup.Run. На сайте вы найдете аналитику в цифрах, списки букмекеров, коэффициенты на матчи и результаты других спортивных событий недели.

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