Матч 14-го тура итальянской Серии А междусостоится 1 декабря в 17:00 по Москве.

«Быки» располагаются в середине турнирной таблице — на 11-м месте с 15 очками на счету. Они не выигрывают уже 4 тура подряд. В прошлом туре «Торино» смог прервать свою неудачную серию ничьей. Клуб сыграл 1:1 с «Монцой» на своем поле. До этого хозяева уступили «Роме», «Фиорентине» и «Ювентусу».

«Наполи» прошел серьезный отрезок сезона. Клуб встретился с «Миланом» (2:0), «Аталантой» (0:3), «Интером» (1:1) и «Ромой» (1:0). После этого «неаполитанцы» остаются лидерами турнирной таблице. В их активе 29 очков.

Прогнозы и коэффициенты

«Наполи» ожидаемый фаворит этой встречи. Ему нужно обязательно побеждать, чтобы сохранить за собой первое место.

Букмекеры: 5.40 дают на победу «Торино», 3.50 — на ничью, 1.73 предлагают на победу «Наполи».

LiveSport.Ru: эксперты сайта уверены в успехе «адзурри», свои мысли они выложили в прогнозе с коэффициентами 1.84 и 6.10.

Прогноз от искусственного интеллекта: «Наполи» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Торино» — «Наполи» и другие поединки турнира на сайте LiveCup.Run.

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