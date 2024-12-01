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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима будет принимать «Эвертон» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча команд состоится на «Олд Траффорд» 1 декабря в 16:30 мск.

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    Не сказать, что МЮ стал играть выразительнее при новом тренере. У команды появилось больше ошибок в обороне, вследствие чего «манкунианцы» пропустили 3 мяча в двух играх, причем не от самых сильных соперников. Из-за этого хозяева потеряли очки в матче с «Ипсвичем» (1:1) и не совсем уверенно обыграли «Буде-Глимт» (3:2).

    «Эвертон» приехал на «Олд Траффорд» после серии из 4 матчей без побед. Более того, «ириски» не забивают уже 3 тура. Они не смогли забить «Саутгемптону» (0:1), «Вест Хэму» (0:0), «Брентфорду» (0:0). При этом ливерпульцы находятся рядом с МЮ в турнирной таблице — у «Эвертона» 11 очков, у «красных дьяволов» 16 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Вполне ожидаемо МЮ фаворит поединка. Все-таки клуб набрал приличную беспроигрышную серию из 6 игр, 4 из которых закончились победой.

    • Котировки букмекеров: 1.61 на победу МЮ, 4.10 на ничью, 5.40 на победу «Эвертона».

    • LiveSport.Ru: эксперты сайта предложили прогноз с коэффициентами 1.85 и 3.30.

    • Нейросеть спрогнозировала победу «Ман Юнайтед» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы найдете большой список спортивных событий с аналитикой в цифрах и коэффициентами букмекеров.

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