«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 31 очко в 12-ти матчах. На счету «красных» 10 побед, ничья и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 24:8.

Команда Арне Слота выиграла 7 из 8-ми последних матчей в чемпионате, поделив очки лишь с «Арсеналом» (2:2). В трех крайних турах «Ливерпуль» оказался сильнее «Брайтона» (2:1), «Астон Виллы» (2:0) и «Саутгемптона» (3:2).

На неделе «красные» одержали уверенную домашнюю победу над «Реалом» (2:0) в Лиге Чемпионов. После 5-го тура «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, не потеряв ни одного очка — 15 баллов.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 23 очка после 12-ти туров. «Горожане» одержали 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, забив 22 мяча и пропустив 17 раз в свои ворота.

Команда Хосепа Гвардиолы не побеждает на протяжении шести матчей кряду, проиграв при этом в пяти из них. В трех последних турах АПЛ «Манчестер Сити» уступил в гостях «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2), а затем был разгромлен «Тоттенхэмом» на «Этихаде» — 0:4.

В эту среду «горожане» принимали «Фейеноорд» в рамках 5-го тура Лиги Чемпионов. «Манчестер Сити» вел со счетом 3:0, но не смог довести дело до победы, пропустив трижды в последние 15 минут игры — ничья 3:3. На данный момент «горожане» занимают 17-е место в общей таблице Лиги Чемпионов.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ оба матча завершились со счетом 1:1. В 10-ти последних встречах на счету каждой из команд по 3 победы и в 4-х случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.49.