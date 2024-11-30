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    Французский журналист: Доннарумма лучше Сафонова

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    Журналист французского издания L’Equipe Арно Эрман прокомментировал информацию о том, что вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть команду из-за конкуренции с Матвеем Сафоновым.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Ранее сообщалось, что Доннарумма был взбешен, когда узнал, что главный тренер Луис Энрике решил оставить его в запасе в матче с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов.

    «Доннарумма не ревнует, а просто расстроен и не понимает Луиса Энрике. Своими решениями испанский специалист создает неуверенность у обоих вратарей.

    Для меня Доннарумма остается номером один в Париже. Итальянец лучше Сафонова, и у него больше опыта матчей высокого уровня, чем у Матвея», — приводит слова Эрмана Sport24.

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