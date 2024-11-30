Французский журналист: Доннарумма лучше Сафонова

Журналист французского издания L’Equipeпрокомментировал информацию о том, что вратарь «Пари Сен-Жермен»может покинуть команду из-за конкуренции с

Ранее сообщалось, что Доннарумма был взбешен, когда узнал, что главный тренер Луис Энрике решил оставить его в запасе в матче с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Доннарумма не ревнует, а просто расстроен и не понимает Луиса Энрике. Своими решениями испанский специалист создает неуверенность у обоих вратарей.

Для меня Доннарумма остается номером один в Париже. Итальянец лучше Сафонова, и у него больше опыта матчей высокого уровня, чем у Матвея», — приводит слова Эрмана Sport24.

Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в 40 миллионов евро.