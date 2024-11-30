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    Пьянич и Мусаев — в стартовом составе ЦСКА на матч «Рубином»

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    ЦСКА и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 17-го тура российской Премьер-лиги.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянчич, Мусаев.

    Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Гайич, Зделар, Гуарирапа, Шуманский, Койта.

  • ЦСКА — «Рубин». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин»
  • Сегодня

    • «Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Чумич, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

    Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Рахмоналиев, Васильев, Ходжа, Фамейе.

    Матч ЦСКА — «Рубин» пройдет 30 ноября в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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