Пьянич и Мусаев — в стартовом составе ЦСКА на матч «Рубином»

Миралем Пьянич Фото: globallookpress.com
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянчич, Мусаев.
Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Гайич, Зделар, Гуарирапа, Шуманский, Койта.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Чумич, Йочич, Даку, Шабанхаджай.
Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Рахмоналиев, Васильев, Ходжа, Фамейе.
Матч ЦСКА — «Рубин» пройдет 30 ноября в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.