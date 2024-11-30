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    «Брайтон» и «Саутгемптон» не выявили сильнейшего

    «Брайтон» — «Саутгемптон»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» и «Саутгемптон» сыграли вничью 1:1.

    Каору Митома («Брайтон»)
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    Каору Митома («Брайтон»)

    На гол Каору Митомы в первом тайме гости ответили точным ударом Флинна Даунса во второй половине встречи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон 1:1
    Голы: 1:0 Каору Митома (29'), 1:1 Флинн Даунс (59') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Льюис Данк, 72'), Ян Паул ван Хекке, Игор Жулио, Первис Эступинан, Ясин Аяри, Жоао Педро (Саймон Адингра, 72'), Каору Митома, Жоржиньо Рюттер (Янкуба Минте, 88'), Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 79'), Matt O'Riley (Матс Виффер, 72') Саутгемптон: Джо Ламли, Джек Стивенс, Тейлор Харвуд-Беллис, Кайл Уолкер-Питерс, Юкинари Сугавара (Райан Фрейзер, 66'), Матеуш Фернандеш, Флинн Даунс (Джо Арибо, 66'), Тайлер Диблинг, Райан Мэннинг, Кэмерон Арчер (Камал Дин Сулемана, 88'), Адам Армстронг (Бен Бреретон, 90') Предупреждения: Флинн Даунс (12'), Matt O'Riley (16'), Fabian Hurzeler (31'), Кайл Уолкер-Питерс (31'), Тейлор Харвуд-Беллис (55'), Russell Martin (62'), Матс Виффер (90 + 7'), Тайлер Диблинг (90 + 12')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Брайтон» смог набрать 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Саутгемптона» теперь пять баллов и последняя строчка.

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