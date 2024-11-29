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    Семак: Сергеев стал серьезным укреплением для «Крыльев Советов»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об Иване Сергееве перед игрой с «Крыльями Советов» в чемпионате России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Я не думаю, что в таких случаях могут возникнуть какие-то сюрпризы, связанные с теми или иными игроками. "Крылья" достаточно давно играют таким составом, мы — тоже, поэтому для тренерского штаба, для игроков нет каких-то сюрпризов. Все друг друга знают прекрасно, знают возможности того или иного игрока.

    Что касается Вани, то, конечно, все игроки с удвоенным желанием хотят сыграть против своих бывших клубов. Ваня — прекрасный человек и хороший футболист. Безусловно, он стал серьезным укреплением для Крыльев», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 1-го декабря в 16:30 мск. После 16-и туров в РПЛ «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе, а самарская команда — на 12-й позиции (15 баллов).

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