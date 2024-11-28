Агент Худякова: Видно, что Даниила приняли в «Штурме»

Владимир Кузьмичев, представитель голкипера «Штурма», высказался об игре россиянина в матче с «Жироной» (1:0) в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Игра для Даниила была не самая сложная. Это его дебют в еврокубках в новой команде. Видно, что волнение помешало ему сыграть в начале игры более уверенно ногами, но потом он успокоился.

Видно, что партнеры по команде его поддерживали. Сама игра была несложная, все моменты, в которых он участвовал — игра ногами. На линии практически работы не было. Был один эпизод в концовке, но там он обязан был сработать грамотно, что он и сделал.

Тем не менее, важно, что Даниил сыграл на ноль. Видно, что команда его приняла. Это хороший первый шаг», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Худяков перешел в австрийский «Штурм» летом этого года на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».