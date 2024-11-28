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    Агент Худякова: Видно, что Даниила приняли в «Штурме»

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    Владимир Кузьмичев, представитель голкипера «Штурма» Даниила Худякова, высказался об игре россиянина в матче с «Жироной» (1:0) в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Даниил Худяков
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    Даниил Худяков

    «Игра для Даниила была не самая сложная. Это его дебют в еврокубках в новой команде. Видно, что волнение помешало ему сыграть в начале игры более уверенно ногами, но потом он успокоился.

    Видно, что партнеры по команде его поддерживали. Сама игра была несложная, все моменты, в которых он участвовал — игра ногами. На линии практически работы не было. Был один эпизод в концовке, но там он обязан был сработать грамотно, что он и сделал.

    Тем не менее, важно, что Даниил сыграл на ноль. Видно, что команда его приняла. Это хороший первый шаг», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, Худяков перешел в австрийский «Штурм» летом этого года на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

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