Хубулов: Каждая тренировка в «Акроне» — это какой-то спор от Дзюбы на тему того, кто больше забьет

Полузащитниквысказался о влиянии нападающегона тольяттинскую команду.

«Каждая тренировка — это какой-то спор от Дзюбы на тему того, кто больше забьет, кто выиграет в упражнении. Я думаю, это помогает. Мне самому нравится находиться в такой соревновательной атмосфере. Для "Акрона" приход Артема — это однозначно положительный трансфер.

У нас команда молодая, и он со своим опытом и лидерскими качествами однозначно поможет нашей команде. У него есть чемпионский дух и характер. Он играл во многих командах. Много лет он успешно выступал за "Зенит", который ставит только одну задачу — стать чемпионом. Это исходит из его характера», — цитирует Хубулова «Советский спорт».

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В текущем сезоне Дзюба забил два мяча и сделал три ассиста в девяти матчах «Акрона».